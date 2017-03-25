Воронежцы могут пожаловаться в областной штаб на свои управляющие компании

Штаб был создан по поручению губернатора Алексея Гордеева для контроля над местными УК. Воронежцы постоянно жаловались на недобросовестные организации, которые необоснованно завышали плату за содержание и ремонт общего имущества в многоэтажках. Чтобы избежать подобных ситуаций, глава региона дал поручение жестко контролировать деятельность управляющих организаций, вплоть до рассмотрения вопроса о лишении лицензии.

Первое заседание штаба было посвящено фактам фальсификации протоколов общих собраний собственников.

Напомним, если воронежцы сомневаются в правомерности решений общих собраний и правильности оформления протоколов, они вправе обратиться в региональный департамент ЖКХ и энергетики по телефону «горячей линии» 255−53−50 (круглосуточно).