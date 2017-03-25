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16:48 (мск), источник: АиФ Черноземье

Воронежцы могут пожаловаться в областной штаб на свои управляющие компании

В Воронеже начал работу областной штаб по вопросам деятельности управляющих организаций, сообщили в пресс-службе облправительства 24 марта.

Источник: Аргументы и факты

Штаб был создан по поручению губернатора Алексея Гордеева для контроля над местными УК. Воронежцы постоянно жаловались на недобросовестные организации, которые необоснованно завышали плату за содержание и ремонт общего имущества в многоэтажках. Чтобы избежать подобных ситуаций, глава региона дал поручение жестко контролировать деятельность управляющих организаций, вплоть до рассмотрения вопроса о лишении лицензии.

Первое заседание штаба было посвящено фактам фальсификации протоколов общих собраний собственников.

Напомним, если воронежцы сомневаются в правомерности решений общих собраний и правильности оформления протоколов, они вправе обратиться в региональный департамент ЖКХ и энергетики по телефону «горячей линии» 255−53−50 (круглосуточно).

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