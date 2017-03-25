До минус 9 градусов ожидается в Москве в конце марта

МОСКВА, 25 марта./ТАСС/. Холодный воздух из Арктики принесет в Москву похолодание до минус 9 градусов в последние дни марта, сообщили в Гидрометцентре России.

«В ночь на среду, 29 марта, воздух в столице может остыть до минус 4 — минус 9 градусов. В последующие дни по ночам ожидается до минус 3 — минус 8 градусов. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.

Водителям пока не стоит торопиться с заменой зимней резины на летнюю — по ночам ожидается снег, утром — гололедица. Воздух в столичный регион будет поступать почти с полюса, из района Ледовитого океана. Средняя суточная температура постепенно вернется к примерным значениям климатической нормы в середине следующей недели, но все равно будут немного будут ниже ее.