В Красноярске могут обрезать несанкционированные интернет-провода

Красноярцы регулярно жалуются на таких провайдеров. Люди не довольны, что в их подъездах повсюду торчат провода. Кроме того, после монтажа остаются горы мусора. Представители интернет-компаний готовы устранить недочеты, но только за счет жителей.

Кстати, в течение двух месяцев власти планируют провести инвентаризацию всех кабельных сетей в домах и совместно выработать регламент прокладки кабелей в подъездах. В противном случае все несанкционированные интернет-провода будут удалены.