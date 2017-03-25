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16:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске могут обрезать несанкционированные интернет-провода

Красноярские власти намерены бороться с недобросовестными интернет-провайдерами, которые в подъездах жилых домов хаотично проложили провода с нарушением противопожарного режима.

Красноярцы регулярно жалуются на таких провайдеров. Люди не довольны, что в их подъездах повсюду торчат провода. Кроме того, после монтажа остаются горы мусора. Представители интернет-компаний готовы устранить недочеты, но только за счет жителей.

Кстати, в течение двух месяцев власти планируют провести инвентаризацию всех кабельных сетей в домах и совместно выработать регламент прокладки кабелей в подъездах. В противном случае все несанкционированные интернет-провода будут удалены.

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