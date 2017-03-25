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16:35 (мск), источник: АиФ Крым

В Ялте водителя маршрутки уволили за отказ бесплатно довезти инвалида

В Ялте уволили водителя маршрутки за то, что тот отказался бесплатно везти женщину-инвалида второй группы, сообщили в отделе информационного обеспечения администрации города.

Источник: Аргументы и факты

Об инциденте, произошедшем 23 марта, пользователь Facebook Татьяна Чудная написала на своей странице. По ее словам, на остановку «Донбасс» в маршрутку А627ру попыталась сесть женщина-инвалид. Мужчина за рулем категорически отказался везти пассажирку бесплатно и поставил ультиматум: если она не выйдет из транспортного средства, он покинет его сам.

Как рассказал заместитель главы администрации города Ялты Антон Тихомиров, курирующий транспортную сферу, после жалобы водителя оперативно вычислили и в тот же день уволили с занесением в «черный список» недобросовестных перевозчиков. Он также отметил, что в ближайшее время в городе пройдет конкурс на заключение договоров по организации регулярных перевозок пассажиров. При выборе победителей учтут в том числе количество жалоб от пассажиров. При этом случаи, подобные произошедшему с женщиной-инвалидом, являются, скорее, исключением, подчеркнул Тихомиров.

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