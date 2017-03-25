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17:30 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Детский сад № 119 в Нижнем Новгороде возобновит работу 27 марта

Детский сад № 119 в Нижнем Новгороде, из которого эвакуировали детей из-за химического запаха, возобновит работу в понедельник 27 марта, сообщил заместитель главы администрации Приокского района Вадим Веприков.

Источник: Аргументы и факты

В ходе лабораторных исследований установлено, что он воздух полностью соответствует нормам. Детский сад полностью готов к приему детей, родителей оповестили о возобновлении работы учреждения.

Напомним, что утром 10 марта сотрудники детского сада № 119 почувствовали запах неизвестного вещества. Всех детей немедленно вывели на улицу, а затем с родителями отправили по домам. Ранее сообщалось, что причиной запаха могло стать нарушение правил использования дезинфицирующего средства.

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