Детский сад № 119 в Нижнем Новгороде возобновит работу 27 марта
Детский сад № 119 в Нижнем Новгороде, из которого эвакуировали детей
Детский сад № 119 в Нижнем Новгороде, из которого эвакуировали детей
В ходе лабораторных исследований установлено, что он воздух полностью соответствует нормам. Детский сад полностью готов к приему детей, родителей оповестили о возобновлении работы учреждения.
Напомним, что утром 10 марта сотрудники детского сада № 119 почувствовали запах неизвестного вещества. Всех детей немедленно вывели на улицу, а затем с родителями отправили по домам. Ранее сообщалось, что причиной запаха могло стать нарушение правил использования дезинфицирующего средства.