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17:23 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области сотрудники ГИБДД проведут операцию «Труба»

Сотрудники ГИБДД 27 марта проведут профилактическую операцию «Труба» в Ковернинском районе Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

Источник: Аргументы и факты

Мероприятие проводится с целью профилактики нарушений правил перевозки детей до 12-летнего возраста, а также снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

«Социально активные граждане могут сообщать значимую информацию о водителях, по телефону дежурной части МО МВД России Ковернинский», — говорится в сообщении ведомства.

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