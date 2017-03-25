В Нижегородской области сотрудники ГИБДД проведут операцию «Труба»
Сотрудники ГИБДД 27 марта проведут профилактическую операцию «Труба» в Ковернинском районе Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МВД.
Сотрудники ГИБДД 27 марта проведут профилактическую операцию «Труба» в Ковернинском районе Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МВД.
Мероприятие проводится с целью профилактики нарушений правил перевозки детей до 12-летнего возраста, а также снижения тяжести последствий
«Социально активные граждане могут сообщать значимую информацию о водителях, по телефону дежурной части МО МВД России Ковернинский», — говорится в сообщении ведомства.