КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве. Церемония прощания с экс-депутатом состоялась во Владимирском соборе столицы. В ней приняли участие несколько десятков человек, в том числе вдова Мария Максакова, родственники погибшего, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, некоторые украинские политики.

Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве недалеко от входа в отель «Премьер-палас». Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в бывшего парламентария, когда тот выходил из гостиницы в сопровождении охраны. Далее последовала перестрелка между нападавшим и охранником Вороненкова, в результате чего оба мужчины получили ранения и были госпитализированы. Убийца позже скончался в больнице.