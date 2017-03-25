Сквозное движение по улице Уфимской в Калининграде закрыли до 7 апреля
Власти областного центра продлили закрытие сквозного движения по улице Уфимской до 7 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Власти областного центра продлили закрытие сквозного движения по улице Уфимской до 7 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Участок дороги от дома № 6 до дома № 8 закрыли 20 марта для проведения
В настоящее время на ул. Уфимской установлены ограждения и дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения, утверждённой УГИБДД.