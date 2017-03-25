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16:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Сквозное движение по улице Уфимской в Калининграде закрыли до 7 апреля

Власти областного центра продлили закрытие сквозного движения по улице Уфимской до 7 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник: Калининград.Ru

Участок дороги от дома № 6 до дома № 8 закрыли 20 марта для проведения дорожно-восстановительных работ. По просьбе «Водоканала» срок перекрытия продлили до 7 апреля.

В настоящее время на ул. Уфимской установлены ограждения и дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения, утверждённой УГИБДД.

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