Отпевание Дениса Вороненкова. На церемонию пришли Максакова и Пономарев

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее СМИ писали, что Вороненкова в субботу похоронят на Зверинецком кладбище Киева.

В церемонии принимают участие несколько десятков человек, в том числе родные и близкие убитого, среди которых его жена Мария Максакова. Также в собор прибыл экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Из России в Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.