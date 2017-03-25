Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Чай спасает от старческого слабоумия
Москва отказалась от строительства двух станций метро
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Авитаминоз: правда или вымысел
Чай спасает от старческого слабоумия
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
8Пустыня в цвету
14События недели в фотографиях
16:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Отпевание Дениса Вороненкова. На церемонию пришли Максакова и Пономарев

Церемония прощания с убитым экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым прошла во Владимирском соборе в Киеве.

Источник: "РИА Новости" Украина

Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Ранее СМИ писали, что Вороненкова в субботу похоронят на Зверинецком кладбище Киева.

Читайте также
Максакова прокомментировала резкие слова матери об убийстве Вороненкова

В церемонии принимают участие несколько десятков человек, в том числе родные и близкие убитого, среди которых его жена Мария Максакова. Также в собор прибыл экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Из России в Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о письме Вороненкова, написанном за 2 дня до гибели
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
В Минске начались задержания участников шествия на День воли
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь