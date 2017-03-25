МВД официально подтвердило задержания участников «Дня Воли» в Минске
Участники несанкционированного шествия по проспекту Независимости на пересечении с проспектом Машерова уперлись в оцепление милиции, после чего начались задержания.
Участники несанкционированного шествия по проспекту Независимости на пересечении с проспектом Машерова уперлись в оцепление милиции, после чего начались задержания.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержаниях во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнило количество задержанных.
«Данные лица (задержанные на акции — Sputnik) доставлены в РУВД для разбирательства», — сообщил Sputnik о начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.
Он не уточнил, сколько человек доставлены в районные отделы милиции.
Между тем, как передает корреспондент Sputnik, возле Первомайского РОВД Минска дежурит милиция, периметр охраняется. Пройти в здание нельзя.
Рядом с РОВД находятся несколько скорых, и, как передает корреспондент Sputnik, одна из них отъехала от здания.
Несанкционированная акция протеста прошла в субботу в Минске. Участники прошли неорганизованной колонной по проспекту Независимости, после чего уперлись в кордон из сотрудников правоохранительных органов на пересечении с проспектом Машерова. После чего милиция, ранее предупредившая протестовавших о том, что они нарушают действующее законодательство, начала задержания.