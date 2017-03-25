МВД официально подтвердило задержания участников «Дня Воли» в Минске

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержаниях во время несанкционированной акции оппозиции, но не уточнило количество задержанных.

«Данные лица (задержанные на акции — Sputnik) доставлены в РУВД для разбирательства», — сообщил Sputnik о начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константин Шалькевич.