Полиция Молдовы нашла способ борьбы с самоубийствами

«Полицейские проверили зоны повышенного риска, проинспектированы около 6,6 тысячи жилых домов, свыше 2,4 тысячи многоэтажных строений, недостроенных зданий, проверены около 500 интернет-кафе и более тысячи студенческих общежитий», — говорится в сообщении полиции.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Более девяти тысяч сотрудников полиции Молдовы с 11 по 23 марта участвовали в мероприятиях по предотвращению случаев самоубийств в стране, сообщили в субботу в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

В этих мероприятиях задействовали свыше тысячи мобильных групп.

«Полиция продолжает проводить действия по предотвращению случаев суицида», — заключили в Генинспекторате.

Ранее глава правительства Молдовы Павел Филип также заявлял, что эта острая социальная тема находится на контроле правительства. Он отметил, что проблеме появления в сети «групп смерти» уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны властей.

До этого Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил население республики, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних. Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

Чтобы предотвратить трагический конец полиция советует:

следить за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию; объясните открыто детям все «за» и «против» использования интернета (web-страниц, соцсетей); попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка; объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете, — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.