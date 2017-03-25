В Омской области разыскивают 16-летнюю Дарью Салангину

Женщина рассказала, что девушка ушла из социально-реабилитационного центра 24 марта около 20:00 и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Для установления местонахождения подростка сотрудники полиции проверяют все возможные места появления несовершеннолетней: квартиры знакомых, вокзалы, торговые центры и т. д. Ориентировки с ее приметами переданы во все отделы полиции и экипажам наружных служб, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы Дарьи: на вид 16−17 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы средней длины, брови дугообразные средние, голубые глаза. На момент ухода девушка была одета в демисезонную куртку бирюзового цвета, синие штаны с белым рисунком, зеленую футболку, белые кроссовки.

Омичей, располагающих информацией о местонахождении Дарьи, просят обращаться в полицию по телефонам: 79−36−91 или 02.