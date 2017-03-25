В Омской области разыскивают 16-летнюю Дарью Салангину
В полицию о пропаже 16-летней Дарьи Салангиной сообщила жительница села Семеновка Знаменского района.
В полицию о пропаже 16-летней Дарьи Салангиной сообщила жительница села Семеновка Знаменского района.
Женщина рассказала, что девушка ушла из
Для установления местонахождения подростка сотрудники полиции проверяют все возможные места появления несовершеннолетней: квартиры знакомых, вокзалы, торговые центры
Приметы Дарьи: на вид 16−17 лет, рост 175−180 см, худощавого телосложения,
Омичей, располагающих информацией о местонахождении Дарьи, просят обращаться в полицию по телефонам: 79−36−91 или 02.