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16:46 (мск), источник: Noi.md

Молдаван призывают принять участие в Часе Земли

Жителей Республики Молдова приглашают принять участие в крупнейшем мероприятии глобального уровня, посвященном окружающей среде, — Часе Земли, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Целью мероприятия, которое проводится ежегодно в последнюю субботу марта, является проявление солидарности в борьбе с последствиями глобального потепления и изменения климата.

25 марта, с 20.30 до 21.30, все учреждения, предприятия и граждане призываются выключить свет и электроприборы на один час в знак уважения к природе и будущему планеты.

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С 19.00 в университетском городке Технического университета на Рышкановке Час Земли будет отмечаться в интерактивной форме — пройдет художественное шоу с участием нескольких артистов страны. Мероприятие организуется Министерством охраны окружающей среды в сотрудничестве с ТУМ.

Акция призвана привлечь внимание к экологическим проблемам, таким как нерациональное потребление электроэнергии, что является одной из причин ускорения процесса изменения климата, которое все больше ощущается в последние годы. Час Земли напоминает, что каждый человек в мире, когда бы он ни находился, может помочь защитить окружающую среду за счет сокращения чрезмерного потребления энергии, и не только в этот день, но в течение всего года.

Событие, которое стало традицией в Молдове, состоит в символическом отключении света в течение одного часа, чтобы обратить внимание на необходимость снижения негативного воздействия человеческой деятельности на окружающую среду.

В Молдове, событие отмечается с 2009 года.

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