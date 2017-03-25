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16:57 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанных на Дне Воли в Минске начали выпускать из Советского РУВД

Сейчас правоохранители проверяют у всех задержанных документы, после чего фотографируют, а также снимают отпечатки пальцев.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Минска начали отпускать после проверки граждан, задержанных во время несанкционированной акции в Минске, посвященной Дню Воли, передает корреспондент Sputnik.

Акция оппозиции в Минске началась около 13:00 возле Академии наук, спустя час на проспекте Независимости ОМОНом были проведены массовые задержания ее участников.

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Как передает корреспондент Sputnik, около 16:30 вечера из РУВД вышел мужчина, который представился Вячеславом — по его словам, он был задержан возле ЦУМа. Как рассказал собеседник Sputnik, в РОВД остается около 60 задержанных, у которых проверяют документы.

Мужчина уточнил, что он является инвалидом второй группы. Минчанин корреспонденту Sputnik рассказал, что одной из задержанных ОМОНом девушек в здании РОВД стало плохо и она попросила вывести ее на свежий воздух.

Как передает корреспондент, сейчас правоохранители проверяют у всех задержанных документы, после чего фотографируют, а также снимают отпечатки пальцев.

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