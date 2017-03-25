Поклонный крест установлен в «Хатыни»

Богослужение возглавили митрополит Минский и Заславский Павел и вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособудский. В молитве приняли участие сотрудники мемориального комплекса и те, кто имел отношение к возведению креста.

Установленный крест с находящимся на нем терновым венцом и с тремя валунами у его подножия объединены в общую композицию. Авторы памятного знака — архитектор Юрий Градов и скульптор Константин Селиханов.

22 марта 1943 года нацисты сожгли вместе с жителями деревню Хатынь в Логойском районе. На ее месте после войны был возведен мемориальный комплекс в память жителей Хатыни и других уничтоженных белорусских деревень.