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17:27 (мск), источник: БЕЛТА

Поклонный крест установлен в «Хатыни»

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе «Хатынь» состоялось благословение креста, воздвигнутого для публичного поклонения. Такая информация размещена на порталах Белорусской православной церкви и Римско-католической церкви в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Богослужение возглавили митрополит Минский и Заславский Павел и вспомогательный епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособудский. В молитве приняли участие сотрудники мемориального комплекса и те, кто имел отношение к возведению креста.

Установленный крест с находящимся на нем терновым венцом и с тремя валунами у его подножия объединены в общую композицию. Авторы памятного знака — архитектор Юрий Градов и скульптор Константин Селиханов.

22 марта 1943 года нацисты сожгли вместе с жителями деревню Хатынь в Логойском районе. На ее месте после войны был возведен мемориальный комплекс в память жителей Хатыни и других уничтоженных белорусских деревень.

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