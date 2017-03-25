Поклонный крест установлен в «Хатыни»
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе «Хатынь» состоялось благословение креста, воздвигнутого для публичного поклонения. Такая информация размещена на порталах Белорусской православной церкви и
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе «Хатынь» состоялось благословение креста, воздвигнутого для публичного поклонения. Такая информация размещена на порталах Белорусской православной церкви и
Богослужение возглавили митрополит Минский и Заславский Павел и вспомогательный епископ
Установленный крест с находящимся на нем терновым венцом и с тремя валунами у его подножия объединены в общую композицию. Авторы памятного знака — архитектор Юрий Градов и скульптор Константин Селиханов.
22 марта 1943 года нацисты сожгли вместе с жителями деревню Хатынь в Логойском районе. На ее месте после войны был возведен мемориальный комплекс в память жителей Хатыни и других уничтоженных белорусских деревень.