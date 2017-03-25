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18:07 (мск), источник: Индикатор

Совершен первый коммерческий полет в зону полярных сияний

Первый коммерческий рейс в зону южных полярных сияний приземлился накануне в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Guardian.

Восьмичасовой чартерный рейс с 130 пассажирами вылет с Южного острова Новой Зеландии и отправился к Южному полярному кругу. Пассажирам обещали великолепный вид на северное сияние.

«Наша жизнь навсегда изменилась благодаря этому невероятному полету», — поделился ощущениями пассажир Роз Чарлтон. Непосредственно в зоне полярного сияния пассажиры провели четыре часа.

Полет был организован по инициативе директора Музея Отаго и бывшего главы отдела по связям с общественностью Института исследований космоса с помощью космического телескопа Яном Гриффином. «Я думаю, что полет прошел просто великолепно. Зеленые образования быстро перемещались, нам казалось, что мы наблюдаем за необыкновенной зеленой рекой», — сообщил Гриффин.

Южное и серверное полярные сияния происходят тогда, когда магнитосфера Земли взаимодействует с заряженными частицами солнечного ветра.

Зная параметры солнечной активности, ученым не составляет труда прогнозировать появление сияний в какой-либо полярной области Земли.

Стоимость авиабилетов составила 4 тысячи новозеландских долларов (примерно 160 тысяч рублей) на места в эконом-классе и 8 тысяч долларов (примерно 320 тысяч рублей) на места в бизнес-классе на борту Boeing 767. Учитывая популярность такого полета, организаторы планируют провести аналогичный полет в следующем году.

Комментарии
1
maksat
Поправьте опечатку "Южное и сеРверное полярные сияния..."
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