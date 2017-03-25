Совершен первый коммерческий полет в зону полярных сияний
Первый коммерческий рейс в зону южных полярных сияний приземлился накануне в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Guardian.
Первый коммерческий рейс в зону южных полярных сияний приземлился накануне в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Guardian.
Восьмичасовой чартерный рейс с 130 пассажирами вылет с Южного острова Новой Зеландии и отправился к Южному полярному кругу. Пассажирам обещали великолепный вид на северное сияние.
«Наша жизнь навсегда изменилась благодаря этому невероятному полету», — поделился ощущениями пассажир Роз Чарлтон. Непосредственно в зоне полярного сияния пассажиры провели четыре часа.
Полет был организован по инициативе директора Музея Отаго и бывшего главы отдела по связям с общественностью Института исследований космоса с помощью космического телескопа Яном Гриффином. «Я думаю, что полет прошел просто великолепно. Зеленые образования быстро перемещались, нам казалось, что мы наблюдаем за необыкновенной зеленой рекой», — сообщил Гриффин.
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