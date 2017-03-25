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19:08 (мск), источник: Вести.Ру

Техасские полицейские не смогли поймать корову

Полицейское управление города Темпл в штате Техас разместило запись необычной погони, в котором пришлось участвовать одному из правоохранителей, пишет сайт «360 Подмосковье».

Сотрудник полиции преследовал сбежавшую из ветеринарной клиники корову, которая прогуливалась в общественном парке. Через некоторое время ему удалось загнать животное в загон. Но животное решило бороться за свою «свободу».

Корова разбежалась, снесла створку ворот и, едва не сбив правоохранителя, скрылась в неизвестном направлении.

Все силы города брошены на поиски беглого животного, включая волонтеров, но пока корова не найдена.

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