Техасские полицейские не смогли поймать корову
Полицейское управление города Темпл в штате Техас разместило запись необычной погони, в котором пришлось участвовать одному из правоохранителей, пишет сайт «360 Подмосковье».
Полицейское управление города Темпл в штате Техас разместило запись необычной погони, в котором пришлось участвовать одному из правоохранителей, пишет сайт «360 Подмосковье».
Сотрудник полиции преследовал сбежавшую из ветеринарной клиники корову, которая прогуливалась в общественном парке. Через некоторое время ему удалось загнать животное в загон. Но животное решило бороться за свою «свободу».
Корова разбежалась, снесла створку ворот и, едва не сбив правоохранителя, скрылась в неизвестном направлении.
Все силы города брошены на поиски беглого животного, включая волонтеров, но пока корова не найдена.