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15:45 (мск), источник: N + 1

Наплечники с щупальцами помогут во флирте

Группа дизайнеров из Имперского колледжа Лондона и Королевского колледжа искусств разработала наплечники Ripple, которые реагируют на взгляд другого человека и помогают завязать знакомство.

Кратко о Ripple рассказывает TechCrunch, подробнее можно прочитать на сайте проекта.

Авторы Ripple считают, что в современном обществе из-за погружения в «цифровой мир» стало меньше контактов с незнакомыми людьми. Создатели Ripple считают, что устройство может помочь людям преодолеть дискомфорт на начальных этапах знакомства, а также послужит дополнительным инструментом флирта.

Ripple представляет собой носимый каркас с наплечниками, которые декорированы искусственными щупальцами. Наплечники с помощью камер наблюдают за окружающими и определяют заинтересованность со стороны людей противоположного пола по их взгляду. Каждый раз, когда Ripple определяет такую ситуацию, наплечники уведомляют об этом хозяина в виде пульсации в верхней части спины. Если повернуться, то устройство прикосновением в области груди оповестит своего владельца о том, что он смотрит именно на того человека, который только что проявил заинтересованность. При взаимном интересе щупальца Ripple придут в движение, а сами наплечники станут теплее.

Всего дизайнеры разработали два прототипа Ripple. Первый изготовлен из 3D-печатных деталей каркаса и щупалец из ацетатной пленки, а второй прототип получил проволочный каркас и сетчатые пластиковые щупальца с цветными вставками.

Стоит отметить, что авторы проекта не раскрывают технических подробностей, а из фото- и видеоматериалов не ясно, где именно в конструкции располагаются камеры, приводы щупалец, нагревательные элементы и компьютер, отвечающий за распознавание взгляда окружающих людей. Судя по всему, на сайте проекта описывается только общая концепция, а для демонстрации используются макеты без электронной «начинки».

Это не первый проект, посвященный носимым аксессуарам и предметам одежды, реагирующим на интерес противоположного пола

Например, американский архитектор и дизайнер Беназ Фарахи создала накидку из 3D-печатных игл, которая с помощью камеры и микроконтроллера реагирует на взгляд другого человека изменением формы.

Николай Воронцов

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