В Час Земли в Астане отключили подсветку известных зданий и памятников

25 марта Казахстан принял участие в традиционной международной экологической акции «Час Земли». В 20:30 в Астане была погашена на один час подсветка на таких объектах как монумент «Байтерек», резиденция Президента «Акорда», здание Правительства, театр оперы и балета «Астана Опера», триумфальная арка «Мәңгілік ел», Дворец независимости, мечеть «Хазрет Султан», Свято-Успенский кафедральный собор, ТРЦ «MEGA SilkWay», стадион «Астана Арена» и других. В мероприятии, посвящённом «Часу Земли» в ТРЦ «MEGA SilkWay» приняли участие представители акимата Астаны, депутаты, спортсмены, а также представители НПО и бизнес-структур, студенты Евразийского и Назарбаев университетов. На мероприятии презентовали экологические инициативы WWF в Казахстане.

Организаторами акции «Час Земли — 2017» в Астане выступили акимат города, Международный секретариат G-Global, Коалиция за «зелёную экономику» и развитие G-Global, Фонд Земли, РОО «Экологический альянс «Байтақ Болашақ», Программа развития ООН в Казахстане. В период с 13 по 24 марта в рамках поддержки проведения акции «Часа Земли» в Казахстане прошли различные мероприятия: посадка деревьев в регионах, изготовление социальных роликов с обращением известных казахстанцев о поддержке акции, молодежные флешмобы. На территории ЕНУ им. Гумилёва был организован флешмоб с участием 200 студентов. «Час Земли — 2017» в Казахстане прошёл под эгидой «Национального дня посадки леса» с целью сохранения и восстановления лесов, обустройства городских зелёных зон, участия общественности в сохранении и приумножении лесных богатств Казахстана. Казахстан принимает участие в акции уже девятый год.

«Час Земли» — глобальная международная акция, которая ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в одну из последних суббот марта. В назначенный день люди по всему миру на один час могут выключить свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединённых действий в решении данной экологической проблемы. Отмечается, что это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об её ограниченных ресурсах.