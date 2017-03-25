В Час Земли в Астане отключили подсветку известных зданий и памятников
«Час Земли — 2017» в Казахстане прошёл под эгидой «Национального дня посадки леса».
«Час Земли — 2017» в Казахстане прошёл под эгидой «Национального дня посадки леса».
25 марта Казахстан принял участие в традиционной международной экологической акции «Час Земли». В 20:30 в Астане была погашена на один час подсветка на таких объектах как монумент «Байтерек», резиденция Президента «Акорда», здание Правительства, театр оперы и балета «Астана Опера», триумфальная арка «Мәңгілік ел», Дворец независимости, мечеть «Хазрет Султан»,
Организаторами акции «Час Земли — 2017» в Астане выступили акимат города, Международный секретариат
«Час Земли» — глобальная международная акция, которая ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в одну из последних суббот марта. В назначенный день люди по всему миру на один час могут выключить свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединённых действий в решении данной экологической проблемы. Отмечается, что это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об её ограниченных ресурсах.