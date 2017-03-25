Димаш Кудайберген вышел в финал китайского песенного конкурса

Димаш Кудайберген вышел в финал китайского конкурса I am a Singer, заняв третье место в 10-м туре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня на Hunan TV будет показан 10-й тур. Казахстанец исполнил песню «Ұмытылмас күн на казахском и китайском языках. Автор песни Димаш Кудайберген, а слова написал Орал Байсенгир. Таким образом, Димаш автоматически попадает в финал.

«Он не примет участие в 11-м туре, он уже попал в финал. Финал состоит из двух частей — в первой он сольно исполнит песню, а во второй — дуэтом. Правда, пока неизвестно, кто станет его партнером», — рассказал представитель певца Алпамыс Шаримов.