Продуктовый набор для доноров будет изменен

В настоящее время продуктовый пакет содержит яблочный и виноградный сок, куриный паштет, сардины в масле и сгущенное молоко. Эти продукты обеспечивают донорам необходимое количество питательных веществ для восстановления. Проблема заключается в том, что некоторые из этих продуктов, такие как паштет и сардины в масле, не являются здоровыми.

Предложение было выдвинуто министром здравоохранения Руксандой Главан. С этой целью была создана рабочая группа, которая будет определять виды продуктов, лучше всего подходящих для восстановления этих людей.

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«Паштет должен быть заменен. Предпочтительно заменить его говядиной, которая является хорошим источником железа и белка в организме. Кроме того, сардины в масле очень жирные, что вредно для здоровья», — уточнил член рабочей группы Алексей Кирлич.

Министр здравоохранения Руксанда Главан потребовала от рабочей группы представить через две недели список продуктов, которые могут быть включены в набор.

«Министерство здравоохранения пропагандирует здоровое питание. Именно для этого была разработана Национальная программа в области пищевых продуктов и питания. Мы утвердили новые меню, в разработке которых приняли во внимание рекомендации экспертов страны и зарубежных специалистов, родителей. Поэтому я считаю недопустимым, чтобы доноры крови получали сардины в масле и паштет. Конечно, можно определить более здоровые продукты для продуктового набора».

Стоимость продуктового набора составляет 50,9 леев, поэтому продукты питания, предложенные рабочей группой, будут в пределах этой суммы.

Доноры получают продовольственные пакеты с 2009 года. Продукты закупаются Национальным центром переливания крови на открытых аукционах.

По результатам опроса, проведенного Национальным центром переливания крови, 35 процентов доноров крови не удовлетворены продуктами, включенными в набор.

В прошлом году в Молдове кровь сдали более 79 000 доноров.