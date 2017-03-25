Продуктовый набор для доноров будет изменен
Набор продуктов питания, предлагаемый донорам после сдачи крови, может быть изменен, отмечает NOI.md.
Набор продуктов питания, предлагаемый донорам после сдачи крови, может быть изменен, отмечает NOI.md.
Предложение было выдвинуто министром здравоохранения Руксандой Главан. С этой целью была создана рабочая группа, которая будет определять виды продуктов, лучше всего подходящих для восстановления этих людей.
В настоящее время продуктовый пакет содержит яблочный и виноградный сок, куриный паштет, сардины в масле и сгущенное молоко. Эти продукты обеспечивают донорам необходимое количество питательных веществ для восстановления. Проблема заключается в том, что некоторые из этих продуктов, такие как паштет и сардины в масле, не являются здоровыми.
«Паштет должен быть заменен. Предпочтительно заменить его говядиной, которая является хорошим источником железа и белка в организме. Кроме того, сардины в масле очень жирные, что вредно для здоровья», — уточнил член рабочей группы Алексей Кирлич.
Министр здравоохранения Руксанда Главан потребовала от рабочей группы представить через две недели список продуктов, которые могут быть включены в набор.
«Министерство здравоохранения пропагандирует здоровое питание. Именно для этого была разработана Национальная программа в области пищевых продуктов и питания. Мы утвердили новые меню, в разработке которых приняли во внимание рекомендации экспертов страны и зарубежных специалистов, родителей. Поэтому я считаю недопустимым, чтобы доноры крови получали сардины в масле и паштет. Конечно, можно определить более здоровые продукты для продуктового набора».
Стоимость продуктового набора составляет 50,9 леев, поэтому продукты питания, предложенные рабочей группой, будут в пределах этой суммы.
Доноры получают продовольственные пакеты с 2009 года. Продукты закупаются Национальным центром переливания крови на открытых аукционах.
По результатам опроса, проведенного Национальным центром переливания крови, 35 процентов доноров крови не удовлетворены продуктами, включенными в набор.
В прошлом году в Молдове кровь сдали более 79 000 доноров.