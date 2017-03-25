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25 марта, источник: Publika.md

В 150 городах прошли марши жизни и материнства

В Оргееве в субботу прошел марш жизни. Среди участников акции, призывающей отказаться от абортов, было немало родителей с детьми.

Источник: Publika.md

Возглавили марш епископы и священники Бессарабской митрополии. Молодых женщин призывали не отказываться от счастью материнства.

У этой женщины трое детей.

«Мы не всегда осознаем, что весть о беременности — это, по сути, благословение. Лучше жить без дома, но с детьми».

Участники марша призвали девушек и женщин не делать абортов.

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«Мой призыв: не делайте абортов ни при каких обстоятельствах. Прошу вас, мамы, любите и цените своих детей».

«Каждый имеет право на жизнь. Женщины не должны делать аборты».

Юные участники марша призвали подростков ценить жизнь и не позволять втягивать себя в смертельно опасные игры.

«Жизнь — это божий дар. Только прожив ее, можно понять, в чем смысл существования. Нужно жить полной жизнью, а не соблазняться онлайн-играми со смертью».

По данным статистики, Молдова занимает десятое место в мире по числу абортов на душу населения.

«Хотим, чтобы как можно больше людей, оказываясь перед выбором “за или против аборта”, выбрали жизнь и продолжение беременности. Аборт — это преступление», — сказал викарный епископ Антоний.

Подойдя к роддому, участники марша жизни подарили цветы матерям, а потом направились в церковь — помолились о душах неродившихся детей.

Такие же марши прошли в 150 населенных пунктах страны. Подобные акции организуют в третий раз.

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