В 150 городах прошли марши жизни и материнства

Участники марша призвали девушек и женщин не делать абортов.

«Мы не всегда осознаем, что весть о беременности — это, по сути, благословение. Лучше жить без дома, но с детьми».

У этой женщины трое детей.

Возглавили марш епископы и священники Бессарабской митрополии. Молодых женщин призывали не отказываться от счастью материнства.

«Мой призыв: не делайте абортов ни при каких обстоятельствах. Прошу вас, мамы, любите и цените своих детей».

«Каждый имеет право на жизнь. Женщины не должны делать аборты».

Юные участники марша призвали подростков ценить жизнь и не позволять втягивать себя в смертельно опасные игры.

«Жизнь — это божий дар. Только прожив ее, можно понять, в чем смысл существования. Нужно жить полной жизнью, а не соблазняться онлайн-играми со смертью».

По данным статистики, Молдова занимает десятое место в мире по числу абортов на душу населения.

«Хотим, чтобы как можно больше людей, оказываясь перед выбором “за или против аборта”, выбрали жизнь и продолжение беременности. Аборт — это преступление», — сказал викарный епископ Антоний.

Подойдя к роддому, участники марша жизни подарили цветы матерям, а потом направились в церковь — помолились о душах неродившихся детей.

Такие же марши прошли в 150 населенных пунктах страны. Подобные акции организуют в третий раз.