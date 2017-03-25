День Воли в Беларуси: акции прошли в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Оппозиционные акции и митинги прошли в субботу 25 марта в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте, на местах событий находились журналисты Sputnik. Традиционно в Беларуси 25 марта оппозиция празднует День Воли — 99-ю годовщину принятия третьей декларации Белорусской Народной Республики (БНР). Акцию этого года в Минске, Гомеле и Витебске городские власти не согласовали, в Бресте же она была санкционирована. Минск: задержания и снег За час до начала несанкционированной акции столичный проспект Независимости был перекрыт в нескольких местах, доступ к площадке у Академии наук был ограничен, три станции метро закрыты для посадки и высадки пассажиров. К началу мероприятия ухудшилась и погода: пошел снег.

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После призывов к собравшимся на проспекте Независимости разойтись и не нарушать действующее законодательство сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей и доставлять их в райотделы милиции для выяснения личностей. Задержания продолжались на отрезке проспекта Независимости от станции метро «Академия наук» до площади Победы, после чего оставшиеся люди начали расходиться. Через несколько часов оппозиционная акция полностью завершилась. Данных о количестве задержанных в ходе Дня Воли вечером в субботу нет. Кроме того, медики не предоставляют и информацию о том, обращался ли кто-нибудь из участников митинга за помощью. Первых задержанных из отделов милиции начали отпускать ближе к вечеру, однако часть граждан остается в РОВД города. Брест: задержанный Некляев и журналисты Ночью с пятницы на субботу с варшавского поезда в Бресте был снят оппозиционный политик Владимир Некляев, который был заявлен как один из лидеров протестов. Как ожидается, Некляев будет доставлен в Минск, где предстанет перед судом за организацию «Марша рассерженных белорусов» в феврале. Местонахождение другого оппозиционного лидера, Николая Статкевича, до сих пор неизвестно. В отличие от столицы акция в Бресте была согласованной властями, а для общения с гражданами вышел председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский, который пообещал донести позицию митингующих до других депутатов и представителей властей.

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