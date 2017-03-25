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19:35 (мск), источник: Sputnik.by

День Воли в Беларуси: акции прошли в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте

Оппозиционные мероприятия состоялись не только в Минске, но и областных центрах — Sputnik следил за ситуацией в стране.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Оппозиционные акции и митинги прошли в субботу 25 марта в Минске, Витебске, Гомеле и Бресте, на местах событий находились журналисты Sputnik.

Традиционно в Беларуси 25 марта оппозиция празднует День Воли — 99-ю годовщину принятия третьей декларации Белорусской Народной Республики (БНР). Акцию этого года в Минске, Гомеле и Витебске городские власти не согласовали, в Бресте же она была санкционирована.

Минск: задержания и снег

За час до начала несанкционированной акции столичный проспект Независимости был перекрыт в нескольких местах, доступ к площадке у Академии наук был ограничен, три станции метро закрыты для посадки и высадки пассажиров. К началу мероприятия ухудшилась и погода: пошел снег.

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После призывов к собравшимся на проспекте Независимости разойтись и не нарушать действующее законодательство сотрудники правоохранительных органов начали задерживать людей и доставлять их в райотделы милиции для выяснения личностей.

Задержания продолжались на отрезке проспекта Независимости от станции метро «Академия наук» до площади Победы, после чего оставшиеся люди начали расходиться. Через несколько часов оппозиционная акция полностью завершилась.

Данных о количестве задержанных в ходе Дня Воли вечером в субботу нет. Кроме того, медики не предоставляют и информацию о том, обращался ли кто-нибудь из участников митинга за помощью. Первых задержанных из отделов милиции начали отпускать ближе к вечеру, однако часть граждан остается в РОВД города.

Брест: задержанный Некляев и журналисты

Ночью с пятницы на субботу с варшавского поезда в Бресте был снят оппозиционный политик Владимир Некляев, который был заявлен как один из лидеров протестов. Как ожидается, Некляев будет доставлен в Минск, где предстанет перед судом за организацию «Марша рассерженных белорусов» в феврале. Местонахождение другого оппозиционного лидера, Николая Статкевича, до сих пор неизвестно.

В отличие от столицы акция в Бресте была согласованной властями, а для общения с гражданами вышел председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский, который пообещал донести позицию митингующих до других депутатов и представителей властей.

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Шествие по Бресту продлилось с 12:00 до 14:00. В заключении организаторы акции пообещали организовать еще одно мероприятие.

Гомель: свободный мегафон

Митинг в Гомеле санкционирован властями не был, а также прошел под другим названием — «Марш нетунеядцев». Как передавал корреспондент Sputnik, акция была не очень многочисленной, собравшиеся колонной во главе с пенсионерками прошли от площади Восстания по улице Советской в сторону Дома культуры общества глухих «Випра».

Около Дома культуры собравшиеся при помощи «свободного мегафона» высказали свое мнение о текущем положении дел в стране, а также потребовали ряда изменений. Закончился митинг уже к двум часам дня, о задержаниях СМИ не сообщали.

Витебск: задержанные журналисты и активист

Несанкционированная акция в День Воли прошла в Витебске днем. Участие в ней приняли оппозиционные активисты и горожане. По сообщениям СМИ, одного из активистов партии БНФ на митинге задержали правоохранители.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в субботу заявила о том, что на акции были задержаны съемочная группа телеканала «Белсат» и журналист газеты «Комсомольская правда в Белоруссии». Вскоре журналисты были отпущены.

О других задержаниях на акции в Витебске в субботу не сообщалось.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все несанкционированные протесты в республике будут пресекаться жестко, а их участники понесут предусмотренную законодательством ответственность.

Государственные СМИ по итогам акций в субботу отметили, что они были не очень многочисленными.

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