Перед похолоданием в Молдове — почти рекорд

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Среднесуточная температура воздуха в Молдове в последние дни приблизилась к историческому максимуму.

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы республики, с 22 по 24 марта в Бричанах среднесуточная температура не дотягивала до рекорда 1,2−1,8 градуса. При этом столбик термометра в среднем прогревался до +10, +11,8 градуса.

В столице Молдовы близким к рекорду оказались показатели 24 марта. В этот день среднесуточная температура составила +11,4 градуса при максимуме в +13,3.

Примерно такая же ситуация в Кагуле, где в пятницу было в среднем +11,6 градуса, а рекорд в этот период составляет +13.

При этом температурная норма превышена на приблизительно на 7 градусов. Привычный среднесуточный показатель в третьей декаде марта составляет +3, +5 градусов.

В последующие два дня в Молдове несколько похолодает. Ночью ожидается 0, +5 градусов, а днем — от +5 до +10. Воскресенье, по прогнозу синоптиков, будет дождливым.

Со вторника в стране вновь начнет теплеть. В четверг днем будет +15, +20, а в последний день марта, в пятницу, от +16 до +21 градуса по Цельсию.