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09:04 (мск), источник: «Ридус»

Турист выжил в джунглях благодаря обезьянам

Оказывается, что с 1981 года это первый случай, когда в лесах Боливии заблудился человек.

25-летний Майкул Акунья, отбившийся от группы туристов в Национальном парке Мадиди, расположенном в верховьях Амазонки на территории Боливии, прожил в джунглях 9 дней, пишет National Geographic.

Когда его все-таки нашли, он признался, что обязан жизнью обезьянам, которые делились с ним пищей и водой. По его словам, сам он не мог найти реку.

По собственному признанию Майкула, в джунглях его посещали странные мысли, в результате чего он, вопреки здравому смыслу, выбросил мобильный телефон, фонарик и обувь.

Оказывается, что с 1981 года это первый случай, когда в лесах Боливии заблудился человек.

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