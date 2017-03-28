Турист выжил в джунглях благодаря обезьянам
Оказывается, что с 1981 года это первый случай, когда в лесах Боливии заблудился человек.
Оказывается, что с 1981 года это первый случай, когда в лесах Боливии заблудился человек.
25-летний Майкул Акунья, отбившийся от группы туристов в Национальном парке Мадиди, расположенном в верховьях Амазонки на территории Боливии, прожил в джунглях 9 дней, пишет National Geographic.
Когда его
По собственному признанию Майкула, в джунглях его посещали странные мысли, в результате чего он, вопреки здравому смыслу, выбросил мобильный телефон, фонарик и обувь.
Оказывается, что с 1981 года это первый случай, когда в лесах Боливии заблудился человек.