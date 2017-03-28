Турист выжил в джунглях благодаря обезьянам

25-летний Майкул Акунья, отбившийся от группы туристов в Национальном парке Мадиди, расположенном в верховьях Амазонки на территории Боливии, прожил в джунглях 9 дней, пишет National Geographic.

Когда его все-таки нашли, он признался, что обязан жизнью обезьянам, которые делились с ним пищей и водой. По его словам, сам он не мог найти реку.

По собственному признанию Майкула, в джунглях его посещали странные мысли, в результате чего он, вопреки здравому смыслу, выбросил мобильный телефон, фонарик и обувь.