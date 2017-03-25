В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»

В Москве «Час Земли», как и в предыдущие два года, стартовал в 20:30. На один час без подсветки остается весь периметр Красной площади — стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата.

Впервые это было сделано в 2013 году, теперь участие Кремля в акции уже стало традицией. В этом году она проходит в рамках объявленного в РФ Года экологии.

В самом Кремле освещен только президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства. Продолжают гореть и «рубиновые» звезды на кремлевских башнях. За всю историю своего существования все звезды на башнях Кремля выключали только один раз — после Великой Отечественной войны, чтобы убрать следы бомбежек.

К акции «Час Земли» присоединился и Дом правительства на Краснопресненской набережной, где также на час было решено выключить внешнее и часть внутреннего освещения, оставив лишь подсветку государственного флага на крыше.

В ФСО отмечают, что отключение подсветки кремлевских стен — самой энергоемкой части освещения Кремля — никак не влияет на остальные системы жизнеобеспечения резиденции главы государства, на системы связи и безопасности.

«Все, что касается обеспечения работы первого лица государства, его администрации, всех систем жизнеобеспечения Кремля, в том числе, связи и информационных структур, свет в кабинетах — все работает в обычном режиме», — сообщил ранее «Интерфаксу» официальный представитель ФСО Сергей Девятов.

«Час Земли» — ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества — ежегодно ее поддерживают сотни стран, несколько тысяч городов и свыше 2 млрд человек. Слоган акции в 2017 году — «Меняй себя, а не планету».

Россия принимает участие в «Часе Земли» с 2008 года.