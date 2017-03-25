Акимат Астаны пересмотрел меню бесплатного питания школьников

«По итогам встречи были приняты следующие решения. Во-первых, касательно бесплатного питания для учащихся начальных классов и детей из социально-уязвимых слоев населения. Управлением образования совместно с департаментом по защите прав потребителей и Институтом проблем питания Казахской академии питания утверждено единое для всех школ города Астаны четырехнедельное меню на 2017 год. В данном меню указан выход каждого блюда в граммах и калориях. К слову, в сравнении с прошлым годом ассортимент увеличен бОльшим количеством соков и фруктов», — написал Жангозин в Фейсбуке.
Касательно свободного меню, по которому осуществляется питание учащихся основной и старшей школы за оплату, замруководителя сообщил, что управление образования совместно с департаментом по защите прав потребителей разработало единый список блюд с выходом готовой продукции (в граммах). По его словам, это сделано для того, чтобы выход одного и того же блюда был единым по всем школам города. Данный список доведен до всех школ, отметил он и пообещал регулярно отслеживать его выполнение. «Касательно различия цен на блюда в разных школах. Следует отметить, что никто не вправе диктовать ценовую политику поставщикам, поэтому стоимость в разных школах может отличаться. Однако, определены примерные цены на все блюда из утвержденного свободного меню, которые служат ориентиром в процессе ценообразования. Итоговая стоимость продукции в школах по возможности будет незначительно отличаться от принятой. Данный вопрос находится у нас на контроле», — заверил он.
Жангозин также затронул вопрос продажи различных цветных напитков. По его словам, все предлагаемые напитки не запрещены к реализации в школах, так как не являются газосодержащими. При этом управление настоятельно рекомендовало заменить их на соки, воду, компоты, кисели и прочие напитки, не содержащие красители. По его словам, данный вопрос также взят на контроль и будет отслеживаться в процессе посещения школ.
«Касательно контроля качества питания. По данному вопросу у администрации школ и родителей есть все инструменты. На регулярной основе в школах работают бракеражные комиссии, в число которых входят представители родительских комитетов. Директорам школ поручено включить в состав наименее загруженных родителей, которые могут еженедельно следить за качеством и снимать пробы. Все недоработки поставщиков должны быть зафиксированы протоколами бракеражной комиссии, на основании которых можно будет рассматривать в том числе и вопрос расторжения договоров с недобросовестными поставщиками. Просьба к родителям более активно участвовать в работе данных комиссий, в случае возникновения проблем и замечаний можете обращаться ко мне, будем принимать меры», — призвал замруководителя столичного управления.