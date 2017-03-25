Акимат Астаны пересмотрел меню бесплатного питания школьников

«По итогам встречи были приняты следующие решения. Во-первых, касательно бесплатного питания для учащихся начальных классов и детей из социально-уязвимых слоев населения. Управлением образования совместно с департаментом по защите прав потребителей и Институтом проблем питания Казахской академии питания утверждено единое для всех школ города Астаны четырехнедельное меню на 2017 год. В данном меню указан выход каждого блюда в граммах и калориях. К слову, в сравнении с прошлым годом ассортимент увеличен бОльшим количеством соков и фруктов», — написал Жангозин в Фейсбуке.

Касательно свободного меню, по которому осуществляется питание учащихся основной и старшей школы за оплату, замруководителя сообщил, что управление образования совместно с департаментом по защите прав потребителей разработало единый список блюд с выходом готовой продукции (в граммах). По его словам, это сделано для того, чтобы выход одного и того же блюда был единым по всем школам города. Данный список доведен до всех школ, отметил он и пообещал регулярно отслеживать его выполнение. «Касательно различия цен на блюда в разных школах. Следует отметить, что никто не вправе диктовать ценовую политику поставщикам, поэтому стоимость в разных школах может отличаться. Однако, определены примерные цены на все блюда из утвержденного свободного меню, которые служат ориентиром в процессе ценообразования. Итоговая стоимость продукции в школах по возможности будет незначительно отличаться от принятой. Данный вопрос находится у нас на контроле», — заверил он.