Десятая акция «Час Земли» стала рекордной по числу стран-участниц

Источник: РИА Новости

В ходе акции WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. «Час Земли» — это символическая акция, цель которой не в экономии электричества, а в привлечении внимания к природоохранным проблемам. Тема «Часа Земли-2017» — ответственное отношение человека к природе, а главный слоган — «Меняй себя, а не планету». В России акция проводится в рамках Года экологии. «Час Земли» в 2017 году стал самым массовым в истории — к акции присоединились более 184 стран мира, что на 6 больше, чем в 2016 году. В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов страны — в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, — говорится в сообщении.

Первыми «Час Земли» встретили жители островного государства Самоа, а завершится ход акции по планете на Островах Кука в Тихом океане. В этом году в «Час Земли» погрузились во тьму такие известные достопримечательности, как Биг-Бен и Вестминстерский дворец, Эйфелева башня, Колизей, Египетские пирамиды, Собор Святого Петра в Ватикане, Афинский акрополь, Сиднейский оперный театр, Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке и другие. В России была выключена подсветка самых известных памятников архитектуры и многочисленных правительственных зданий, в том числе Московского Кремля в столице, Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Нижегородского кремля, Собора Александра Невского в Краснодаре, моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и других. В разных городах прошли акции, велозаезды, концерты и другие праздничные мероприятия.

В Москве была выключена подсветка более 1,7 тысячи зданий, в том числе Московского Кремля, «сталинских» высоток, Храма Христа Спасителя, Лужников, Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, большинства зданий на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице. Медиагруппа «Россия сегодня» присоединилась к международной экологической акции «Час Земли», погасив на Зубовском бульваре знаменитый символ агентства — земной шар и надпись «Россия сегодня».