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21:23 (мск), источник: РИА Новости

Десятая акция «Час Земли» стала рекордной по числу стран-участниц

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Акция «Час Земли-2017», которая на международном уровне проводится в десятый раз, стала самой массовой в истории — к ней присоединились более 184 стран мира, что на шесть больше, чем в 2016 году, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Источник: РИА Новости

В ходе акции WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. «Час Земли» — это символическая акция, цель которой не в экономии электричества, а в привлечении внимания к природоохранным проблемам. Тема «Часа Земли-2017» — ответственное отношение человека к природе, а главный слоган — «Меняй себя, а не планету». В России акция проводится в рамках Года экологии.

«Час Земли» в 2017 году стал самым массовым в истории — к акции присоединились более 184 стран мира, что на 6 больше, чем в 2016 году. В России в мероприятии приняли участие рекордные 150 городов страны — в 1,5 раза больше, чем в 2016 году, — говорится в сообщении.

Первыми «Час Земли» встретили жители островного государства Самоа, а завершится ход акции по планете на Островах Кука в Тихом океане. В этом году в «Час Земли» погрузились во тьму такие известные достопримечательности, как Биг-Бен и Вестминстерский дворец, Эйфелева башня, Колизей, Египетские пирамиды, Собор Святого Петра в Ватикане, Афинский акрополь, Сиднейский оперный театр, Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке и другие.

В России была выключена подсветка самых известных памятников архитектуры и многочисленных правительственных зданий, в том числе Московского Кремля в столице, Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Нижегородского кремля, Собора Александра Невского в Краснодаре, моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и других. В разных городах прошли акции, велозаезды, концерты и другие праздничные мероприятия.

В Москве была выключена подсветка более 1,7 тысячи зданий, в том числе Московского Кремля, «сталинских» высоток, Храма Христа Спасителя, Лужников, Большого театра, зданий Госдумы и Совета Федерации, большинства зданий на Садовом кольце, Новом Арбате, Тверской улице. Медиагруппа «Россия сегодня» присоединилась к международной экологической акции «Час Земли», погасив на Зубовском бульваре знаменитый символ агентства — земной шар и надпись «Россия сегодня».

«На Красной площади прошел праздничный флешмоб, участники которого выложили светодиодными свечами символ акции — “60+”, означающий 60 минут, “WWF” и “Год экологии”. В велозаезде, начавшемся с Кремлевской набережной и завершившемся на Тверской площади, приняли участие около 500 велосипедистов. У здания правительства Москвы был установлен рубильник, с помощью которого символически выключался и включался свет во всем городе», — отметили в WWF.

«Час Земли» — самая массовая международная экологическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Официальный сайт акции — 60.wwf.ru. «Час Земли» организован WWF России при поддержке Администрации президента России, министерства природных ресурсов и экологии России и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
блин,а я не знал...ниче спать лягу и выключу на всю ночь)))
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