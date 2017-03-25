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21:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Пономарев: Максакова хочет остаться в Украине

Как сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, родственники жены Вороненкова предлагают ей возвращаться в Россию, но Мария Максакова не будет обращаться к России.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Мария Максакова, жена убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, хочет остаться в Украине. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который является свидетелем по делу об убийстве.

«Родственники жены Вороненкова предлагают ей возвращаться в Россию, но, насколько я знаю, Мария не будет обращаться к России», — сказал Пономарев журналистам в субботу после похорон Вороненкова.

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Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Похороны бывшего российского депутата прошли на Зверинецком кладбище в центре Киева.

Из России в Украину Денис Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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