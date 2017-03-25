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21:59 (мск), источник: 112.ua

В большинстве областей пройдут дожди, температура до +10

В столице в воскресенье от +6 до +8, дождливо.

Источник: Reuters

В воскресенье, 26 марта, в Украине будет преимущественно дождливая погода, температура максимально поднимется до 10 градусов, передает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны пройдут дожди, температура днем будет колебаться от 5 до 7 градусов, на Закарпатье — до +8. В северных областях местами дожди, температура от +4 до +8 градусов. В восточном регионе дожди и до +8, на юге будет аналогичная погода.

В столице в воскресенье от +6 до +8, дождливо.

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