В большинстве областей пройдут дожди, температура до +10

В воскресенье, 26 марта, в Украине будет преимущественно дождливая погода, температура максимально поднимется до 10 градусов, передает Укргидрометцентр.

Так, в западной части страны пройдут дожди, температура днем будет колебаться от 5 до 7 градусов, на Закарпатье — до +8. В северных областях местами дожди, температура от +4 до +8 градусов. В восточном регионе дожди и до +8, на юге будет аналогичная погода.

В столице в воскресенье от +6 до +8, дождливо.