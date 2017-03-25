30-летние казахстанцы рассказали, почему не спешат связывать себя узами брака

Я думала, что парни обманут меня, некоторые были безработные, а другие и вовсе завидовали моей карьере.

«До 25 лет я не хотела выходить замуж. Строила карьеру, помогала родителям. А как прошло время после 25 лет до 30, я даже сама и не заметила. После 25 лет чувства притупились, появилось недоверие.

NUR.KZ провел опрос среди 30-летних казахстанцев и выяснил почему они не спешат создавать семьи.

Ученые пришли к выводу, что одинокие люди раньше умирают, так как подвержены плохим привычкам, как алкоголизм и курение.

Создание семьи — самый серьезный и ответственный шаг в жизни человека. По статистике, большинство казахстанцев связывают себя узами брака после 30 лет. Это не только проблема в масштабах одной страны, такая практика распространилась по всему миру, сообщает NUR.KZ.

Так мне исполнилось 35 лет, пока я выбирала потенциальных женихов. А сейчас шансов выйти замуж совсем мало. Потому что все мои ровесники женаты, некоторые уже разведены.

Но я бы хотела, чтобы мой будущий супруг женился на мне в первый раз.

А холостые ровесники предпочитают молодых девушек, недавно окончивших университеты, — поделилась Гульнара.

Вторая героиня — 34-летняя переводчица Бибинур.

«Во время студенчества я жила на съемной квартире, переезжая из одной в другую. На моем жизненном пути было много трудностей, в том числе и материальных, поэтому я постоянно работала и не заметила, как мне исполнилось 34.

По правде говоря, в моем возрасте я не смогла заработать на жилье и не вышла замуж. Сейчас мне очень трудно. Несмотря на то, что у меня есть высшее образование и хорошая работа, парни не смотрят на меня, для них я старая.

В моем положении мужчины лишь предлагают стать любовницей. Но мечта каждой женщины создать семью с любимым человеком и родить ребенка.

Признаюсь, что надежда выйти замуж угасла. Поэтому я думаю что рожу ребенка для себя, пока я не постарела. Жалею, что не вышла замуж в молодости, сейчас бы не была одинокой, — рассказала Бибинур.

Холостые парни также высказались, почему к 30 годам не женились. Так, по словам 28-летнего Максата, есть две причины, по которым он не спешит заключать брак.

«После 25 лет изменяется отношения к девушкам и требования к будущей жене. К 25 годам парни в состоянии самостоятельно готовить еду и стирать одежду, в будущих супругах они ищут особенные качества.

В их числе вера, умение вести хозяйство, быть терпеливым собеседником и единомышленником.

Есть две причины, по которым я до сих пор не жена. Первая — я не встретил любимого человека, а во-вторых, мое материальное положение меня не устраивает до конца.

По статистике, на одного мужчину приходится 5 девушек, однако среди них может не быть подходящей спутницы.

Требования девушек к парням также высоки. У будущего супруга должна быть квартира, машина, стабильный доход, — поделился мнением Максат.

«Жениться совсем не трудно, трудно быть женатым», -сказал следующий герой, 32-летний житель Алматы Азамат. Он считает, что парни не женятся из-за нестабильного положения.

«Сейчас нет стабильности, есть возможность что тебя, специалиста на работе сократят ты останешься без заработка. Не хватает веры в завтрашний день.

Парни стараются приобрести дом, стать независимыми. Я еще не встретил ту, с который бы прожил всю жизнь.

В семье нас 10 детей. Мое основное требование к будущей жене — родить много детей. Многие девушки с этим не соглашаются.

Мои ровесницы хотят строить карьеру, зарабатывать деньги, а не сидеть дома с детьми. А молодым девушкам я не верю, они еще не готовы к созданию семьи, — рассказал Азамат.

33-летний Айбек приехал из Западного Казахстана в Алматы 8 лет назад. У него техническое образование, он работает на двух работах.

С 8 утра парень подметает дворы, а по вечерам работает сантехником.

«Зимой за работу дворником я получаю 40 тысяч тенге, а за то, что работаю сантехником — 75 тысяч тенге. Работа начинается в 6−7 утра, а заканчивается в 7 вечера. Половина заработка уходит на аренду квартиры, 45 тысяч ежемесячно я плачу за кредит. 3 года назад я взял кредит на лечение больной матери.

Родственники каждый день говорят мне, чтобы я женился. Во-первых, я еще не встречал девушку, которая хотела выйти за меня замуж. Во-вторых, у меня нет собственного жилья, на мне кредит. Я боюсь, что не смогу обеспечивать свою семью.

Вот по этим двум причинам я все еще холост, — поделился Айбек.

По словам психологов, возрастающее количество неженатых 30-летних парней тревожит. Это связано не с их материальным положением, а с тем, что они убегают от личной ответственности.

«Не женившиеся до 30 лет парни попросту не хотят брать ответственность.

Во-вторых — влияние воспитания их родителей, роли отца. Возможно, их родители развелись или жили несчастливо, поэтому они боятся, что если они женятся, то будет также.

По законам природы мужчины и женщины не должны быть одинокими, — сообщила психолог.

По мнению специалиста, самое подходящее время для женитьбы от 18 до 23 лет. В это время молодые люди уже готовы к браку.