Кузнецова предложила дать право родителям отказываться от Манту

«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы. Мы обратились в Минздрав», — сказала она. Кузнецова отметила, что вопрос о предоставлении альтернативы для родителей решается «буквально на днях». В качестве альтернативы она привела в пример Т-spot.

Т-spot позволяет диагностировать туберкулез, как его скрытую, так и активную фазу, с помощью подсчета Т-клеток, которые активируется бактерией туберкулеза. Для проведения данного теста у исследуемого берется кровь.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что закон предусматривает выбор родителей, делать ребенку Манту или нет. Она отметила, что «каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений». «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы», — резюмировала Кузнецова. Она отметила, что результаты все равно будут признаны.