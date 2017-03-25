Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
22:34 (мск), источник: РБК

Кузнецова предложила дать право родителям отказываться от Манту

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила министерству здравоохранения дать право родителям самим выбирать, делать пробу Манту их детям или нет. Об этом она заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы. Мы обратились в Минздрав», — сказала она. Кузнецова отметила, что вопрос о предоставлении альтернативы для родителей решается «буквально на днях». В качестве альтернативы она привела в пример Т-spot.

Т-spot позволяет диагностировать туберкулез, как его скрытую, так и активную фазу, с помощью подсчета Т-клеток, которые активируется бактерией туберкулеза. Для проведения данного теста у исследуемого берется кровь.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что закон предусматривает выбор родителей, делать ребенку Манту или нет. Она отметила, что «каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений». «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы», — резюмировала Кузнецова. Она отметила, что результаты все равно будут признаны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
Сенатор увязал санкции США против РФ с борьбой за военный рынок
В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
Президент Литвы считает Россию угрозой для всей Европы
Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под контролем
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь