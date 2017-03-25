Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Авитаминоз: правда или вымысел
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
1185-летие Наины Ельциной
23:18 (мск), источник: РИА Новости

Ученые успешно испытали на мышах препарат от старости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Ученые из медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах успешно опробовали на мышах препарат против старения, сообщает журнал Cell.

По мере того, как человек становится старше, в тканях накапливаются стареющие клетки, говорится в статье. По мнению ученых, они способствуют развитию таких болезней, как артрит и диабет. Разработанный нидерландцами «эликсир молодости» разрушает эти клетки, что позволяет повернуть процесс старения вспять. В состав вещества входит пептид, который побуждает стареющие клетки к самоуничтожению.

У старых мышей после применения препарата возросла физическая выносливость — исследователи отметили, что грызуны стали больше времени проводить, бегая в «колесе». Кроме того, расстояние, которое животные преодолевали во время испытаний, после приема «эликсира молодости» выросло практически вдвое.

Ученые также зафиксировали улучшение работы внутренних органов мышей. Даже шерсть подопытных грызунов стала выглядеть лучше.
Авторы исследования отмечают, что созданный препарат может быть эффективен в борьбе с раком. Следующим этапом станет тестирование новинки на людях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стало известно о письме Вороненкова, написанном за 2 дня до гибели
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
Сенатор увязал санкции США против РФ с борьбой за военный рынок
В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов
Денис Вороненков похоронен на Зверинецком кладбище в Киеве
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
Президент Литвы считает Россию угрозой для всей Европы
Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под контролем
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь