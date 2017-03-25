Ученые успешно испытали на мышах препарат от старости

По мере того, как человек становится старше, в тканях накапливаются стареющие клетки, говорится в статье. По мнению ученых, они способствуют развитию таких болезней, как артрит и диабет. Разработанный нидерландцами «эликсир молодости» разрушает эти клетки, что позволяет повернуть процесс старения вспять. В состав вещества входит пептид, который побуждает стареющие клетки к самоуничтожению.

У старых мышей после применения препарата возросла физическая выносливость — исследователи отметили, что грызуны стали больше времени проводить, бегая в «колесе». Кроме того, расстояние, которое животные преодолевали во время испытаний, после приема «эликсира молодости» выросло практически вдвое.

Ученые также зафиксировали улучшение работы внутренних органов мышей. Даже шерсть подопытных грызунов стала выглядеть лучше.

Авторы исследования отмечают, что созданный препарат может быть эффективен в борьбе с раком. Следующим этапом станет тестирование новинки на людях.