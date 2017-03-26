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00:08 (мск), источник: РБК

Украина назвала условие участия России в «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что страна готова принять все страны-участницы песенного конкурса, в том числе и представителя от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.

Такое заявление Кириленко сделал в эфире «Украинского радио». Видеозапись заявления опубликовала пресс-служба вице-премьера.

«Безусловно, мы готовы принять все 43 страны-участницы “Евровидения”. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена», — сказал Кириленко.

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Кириленко добавил, что Киев «надеется на такой подход со стороны России». Историю вокруг участия России в «Евровидении» он назвал провокацией Москвы.

«Мы видим, что провокация с “Евровидением” со стороны России — это лишь небольшое звено в большой цепи провокаций и действий, которые направлены на нагнетание ситуации в Украине», — подчеркнул он.

На «Евровидение», которое в этом году должно пройти в столице Украины, Россия собиралась отправить певицу Юлию Самойлову. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) запретила ей въезд в страну на три года. Основанием для этого послужил тот факт, что Самойлова выступала на фестивале в Крыму. Это было в 2015 году, когда Крым уже вошел в состав России.

На этой неделе организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — предложил транслировать выступление Самойловой по видеосвязи. «Первый канал» отверг это предложение. Кириленко, комментируя тогда же данное предложение, заявил, что этот способ также станет нарушением законов Украины, поскольку «гастроли и телепередачи с участием персон нон грата в Украине запрещены».

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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