С 26 марта аэропорт Владивостока переходит на летний режим работы
Изменения в расписании.
Изменения в расписании.
С 26 марта 2017 года международный аэропорт Владивосток (АО «МАВ») переходит на летнее расписание, которое будет действовать до 28 октября 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В летний период из аэропорта Владивосток будут осуществляться рейсы более чем по 40 внутренним и международным направлениям. Новый сезон расширит возможности авиапутешественников за счет увеличения частоты полетов по уже действующим направлениям, а также возобновления рейсов по востребованным маршрутам.
Самой ожидаемой новинкой летнего сезона на международных авиалиниях станут регулярные рейсы авиакомпании S7 Airlines в Осака с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах А-320. Также планируется приход в аэропорт Владивосток новой авиакомпании — Sichuan Airlines, которая будет выполнять рейсы в Харбин, и возобновление рейсов в Тяньцзинь авиакомпанией Tianjin Airlines. Продолжат выполнять открытые в зимнем сезоне рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток — Чанчунь — Бангкок и авиакомпания «НордСтар» по маршруту Владивосток — Санья.
Лидером среди регулярных международных направлений остается Сеул. В летнем сезоне в столицу Южной Кореи будут выполняться ежедневно до четырех рейсов авиакомпаниями Korean Air, «Аврора» и S7 Airlines. Частота вылетов из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в летнем расписании увеличится до ежедневных рейсов, которые будут осуществлять авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines. Кроме того, в летнем расписании увеличится количество рейсов в Пусан и Харбин, а также продолжатся традиционные полеты в Далянь, Шанхай, Гонконг, Пекин, Пхеньян, Ташкент и Яньцзи.
Чартерная программа будет представлена популярными туристическими маршрутами — Бангкок, Пхукет, Камрань.
На внутрироссийских авиалиниях будет открыто сообщение
До 4 ежедневных вылетов увеличится частота рейсов Владивосток —
До 6 рейсов в день будет выполнять базовый перевозчик — авиакомпания «Аврора» на внутрикраевых маршрутах из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.