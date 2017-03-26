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06:38 (мск), источник: VLADNEWS

С 26 марта аэропорт Владивостока переходит на летний режим работы

Изменения в расписании.

Источник: VLADNEWS

С 26 марта 2017 года международный аэропорт Владивосток (АО «МАВ») переходит на летнее расписание, которое будет действовать до 28 октября 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу компании.

В летний период из аэропорта Владивосток будут осуществляться рейсы более чем по 40 внутренним и международным направлениям. Новый сезон расширит возможности авиапутешественников за счет увеличения частоты полетов по уже действующим направлениям, а также возобновления рейсов по востребованным маршрутам.

Самой ожидаемой новинкой летнего сезона на международных авиалиниях станут регулярные рейсы авиакомпании S7 Airlines в Осака с частотой 2 раза в неделю на воздушных судах А-320. Также планируется приход в аэропорт Владивосток новой авиакомпании — Sichuan Airlines, которая будет выполнять рейсы в Харбин, и возобновление рейсов в Тяньцзинь авиакомпанией Tianjin Airlines. Продолжат выполнять открытые в зимнем сезоне рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии» по маршруту Владивосток — Чанчунь — Бангкок и авиакомпания «НордСтар» по маршруту Владивосток — Санья.

Лидером среди регулярных международных направлений остается Сеул. В летнем сезоне в столицу Южной Кореи будут выполняться ежедневно до четырех рейсов авиакомпаниями Korean Air, «Аврора» и S7 Airlines. Частота вылетов из Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в летнем расписании увеличится до ежедневных рейсов, которые будут осуществлять авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines. Кроме того, в летнем расписании увеличится количество рейсов в Пусан и Харбин, а также продолжатся традиционные полеты в Далянь, Шанхай, Гонконг, Пекин, Пхеньян, Ташкент и Яньцзи.

Чартерная программа будет представлена популярными туристическими маршрутами — Бангкок, Пхукет, Камрань.

На внутрироссийских авиалиниях будет открыто сообщение Владивосток-Благовещенск-Красноярск авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне Ан-148. Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнение нового рейса по маршруту Владивосток — Комсомольск-на-Амуре на воздушных судах DHC 8-Q400.

До 4 ежедневных вылетов увеличится частота рейсов Владивосток — Южно-Сахалинск. Существенно увеличится частота на линиях Владивосток — Петропавловск-Камчатский и Владивосток — Хабаровск. По каждому из вышеуказанных маршрутов будет выполняться до 19 рейсов в неделю. Также значительно вырастет количество рейсов в Новосибирск — до 16 раз в неделю, в Благовещенск — до 9 раз в неделю, в Якутск — до 6 раз в неделю. Увеличение частот рейсов стало возможным благодаря расширению сотрудничества АО «МАВ» с авиакомпаниями «Аврора» и S7 Airlines. Регулярные полеты на московском направлении будут осуществляться авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия». В общей сложности на московском направлении будет выполняться до 21 рейса в неделю. Кроме того продолжится выполнение рейсов в Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Магадан, Санкт-Петербург, Улан-Удэ и Читу.

До 6 рейсов в день будет выполнять базовый перевозчик — авиакомпания «Аврора» на внутрикраевых маршрутах из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.

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