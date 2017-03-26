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09:08 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: Национальная библиотека погасла в поддержку «Часа Земли»

Экологическая акция «Час Земли» прошла в Минске.

Источник: Sputnik.by

Минск принял участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». С 20:30 до 21:30 должны были погаснуть электрические огни на столичных проспектах, памятниках архитектуры, торговых центрах.

Традиционно в Минске отключили и подсветку Национальной библиотеки. Правда, не на час, а только на 30 минут. А крупный торговый центр в микрорайоне «Восток» про акцию и вовсе забыл.

Цель акции «Час Земли» — затронуть проблему изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году, тогда были отключены огни Оперного театра в Сиднее.

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