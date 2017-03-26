Видеофакт: Национальная библиотека погасла в поддержку «Часа Земли»
Экологическая акция «Час Земли» прошла в Минске.
Экологическая акция «Час Земли» прошла в Минске.
Минск принял участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». С 20:30 до 21:30 должны были погаснуть электрические огни на столичных проспектах, памятниках архитектуры, торговых центрах.
Традиционно в Минске отключили и подсветку Национальной библиотеки. Правда, не на час, а только на 30 минут. А крупный торговый центр в микрорайоне «Восток» про акцию и вовсе забыл.
Цель акции «Час Земли» — затронуть проблему изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году, тогда были отключены огни Оперного театра в Сиднее.