В акции «Ночь в театре» примут участие 60 московских театров

Акция пройдёт накануне Международного дня театра, отмечается в сообщении.

Прологом празднования, посвященного театру, станет музыкально-хореографическая композиция в исполнении артистов театра «Центр драматургии и режиссуры». В ней будут отражены события трех этапов истории страны: «Эпохи революции», «Великой Отечественной войны» и «Оттепели.

На основной сцене Московского культурного форума — Театре оперетты представят отрывок из спектакля «Вольный ветер мечты», а Театр Романа Виктюка покажет фрагменты из постановок «Федра» и «Венецианка». Актеры театра имени Маяковского расскажут об удивительной истории театра, а «Табакерка» покажет видеоверсию «Страсти по Бумбарашу».

В «Современнике» пройдет творческий вечер художественного руководителя театра Галины Волчек, а в театре на Малой Бронной со зрителями встретится известный артист театра и кино Геннадий Сайфулин.

Путешествие по гоголевским произведениям в формате читок и перформанса, а также экскурсию в закулисье проведет Театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.

Театр «Школа современной пьесы» приглашает на обсуждение премьерного спектакля «Rock-N-Roll на закате» с участием исполнительницы главной роли Татьяны Веденеевой. Живое караоке будет доступно в актерском кабаре «Песни революции и контрреволюции». Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз проведет открытую консультацию для желающих стать артистом и режиссером.

Яркую праздничную программу в честь Дня театра подготовят Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Новая-опера», «Геликон-опера», театр имени Пушкина.

Многие театры, в числе которых такие популярные, как «Ленком», театр Сатиры, Мастерская Петра Фоменко, «Ромэн» проведут экскурсии за кулисы.