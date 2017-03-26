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00:38 (мск), источник: ТАСС

Центральный участок оранжевой линии московского метро закрыли на сутки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Центральный участок Калужско-Рижской линии московского метрополитена закрыли на сутки для проведения ремонтных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

«В ближайшее воскресенье, 26 марта 2017 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции “Проспект Мира” до станции “Октябрьская”. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути», — говорится в сообщении.

В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково». На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская». Через станцию «Китай-город» перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская — по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский Бульвар». Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.

На время закрытия центрального участка Калужско-Рижской линии для проезда пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом. Для построения оптимальных маршрутов проезда москвичи и гости столицы также смогут воспользоваться приложением «Метро Москвы».

Во время данного удлиненного технологического «окна» будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на оздоровление путевой инфраструктуры и повышение уровня комфорта пассажиров московского метрополитена. Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 27 марта 2016 года, в 5 часов 30 минут утра.

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