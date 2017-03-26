Центральный участок оранжевой линии московского метро закрыли на сутки

«В ближайшее воскресенье, 26 марта 2017 года, в течение всего дня будет прекращено движение поездов на центральном участке Калужско-Рижской линии от станции “Проспект Мира” до станции “Октябрьская”. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути», — говорится в сообщении.

В течение всего дня движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково». На время ремонтных работ для пассажиров на вход и выход будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская». Через станцию «Китай-город» перевозка пассажиров будет осуществляться только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская — по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский Бульвар». Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» будут работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.