Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Авитаминоз: правда или вымысел
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Авитаминоз: правда или вымысел
Чай спасает от старческого слабоумия
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14События недели в фотографиях
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
00:50 (мск), источник: ТАСС

«Дачные» электрички начинают курсировать в московском регионе

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пригородные поезда на Московской железной дороге (МЖД) с 26 марта переходят на «летнее» расписание, что связано с изменениями в расписании международных поездов из-за перехода стран Европы и Балтии на летнее время, а также возвращением так называемых дачных электричек. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Изменения затронут все радиальные направления МЖД — Павелецкое, Казанское, Рижское, Савеловское, Курское, Горьковское, Ярославское, Киевское, а самые значительные корректировки внесены в расписание пригородных поездов Белорусского направления», — уточнили в пресс-службе.

Так, у некоторых электропоездов изменятся время отправления и прибытия, порядок и количество остановок, а нескольким электричкам для удобства пассажиров увеличат длину маршрута. «Дачные» электрички в основном будут курсировать в самое популярное для загородных поездок время — по пятницам и выходным дням.

Речь идет о пригородных поездах, которые отменялись на осенне-зимний период в связи со снижением пассажирского спроса. «Теперь эти электрички снова будут востребованы», — сказал собеседник агентства.

«Дачные» электрички курсируют, как правило, на маршрутах, проходящих в районе крупных дачных массивов и садовых товариществ Подмосковья и смежных областей. Кроме того, «обычным» электричкам также добавляют остановки на платформах, которые большей частью используются дачниками.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США ввели санкции в отношении восьми российских организаций
Лидеры 27 стран подписали декларацию о будущем ЕС после Brexit
Санкции США против России связали с борьбой за военный рынок
В ходе акций оппозиции в Белоруссии задержаны 25 журналистов
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Всех футболистов сборной России проверят на допинг
Президент Литвы считает Россию угрозой для всей Европы
Дворкович: средства от «Платона» будут находиться под контролем
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь