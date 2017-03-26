«Дачные» электрички начинают курсировать в московском регионе

«Изменения затронут все радиальные направления МЖД — Павелецкое, Казанское, Рижское, Савеловское, Курское, Горьковское, Ярославское, Киевское, а самые значительные корректировки внесены в расписание пригородных поездов Белорусского направления», — уточнили в пресс-службе.

Так, у некоторых электропоездов изменятся время отправления и прибытия, порядок и количество остановок, а нескольким электричкам для удобства пассажиров увеличат длину маршрута. «Дачные» электрички в основном будут курсировать в самое популярное для загородных поездок время — по пятницам и выходным дням.

Речь идет о пригородных поездах, которые отменялись на осенне-зимний период в связи со снижением пассажирского спроса. «Теперь эти электрички снова будут востребованы», — сказал собеседник агентства.

«Дачные» электрички курсируют, как правило, на маршрутах, проходящих в районе крупных дачных массивов и садовых товариществ Подмосковья и смежных областей. Кроме того, «обычным» электричкам также добавляют остановки на платформах, которые большей частью используются дачниками.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».