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06:35 (мск), источник: VLADNEWS

Синоптики: Первая половина рабочей недели будет неустойчивой по погоде

Метеопрогноз для Приморского края.

Источник: VLADNEWS

В начале рабочей недели в Приморье в поле пониженного давления сохранится неустойчивая погода. Местами возможны небольшой снег с дождём, гололёдные явления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

Во вторник, 28 марта, начнётся рост атмосферного давления, и осадки будут прекращаться. Но улучшение погоды окажется непродолжительным.

Уже в середине недели к западным границам края с Китая сместится очередной циклон, и осадки возобновятся. Температурный фон ночью при облачной погоде ожидается от 0 до -10 °C. Ночь на среду будет прохладнее на 2−3 градуса.

Максимальная температура воздуха днём в начале недели ожидается около +1…+10 °C и к середине недели повысится на 2−4 градуса.

Во Владивостоке небольшие осадки наиболее вероятны в понедельник, 27 марта. В дальнейшем погода без осадков. Минимальная температура ожидается в пределах 0…+3 °C. Максимальная температура воздуха днём в понедельник +3…+6 °C, в последующие дни будет теплее на 2−3 градуса.

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