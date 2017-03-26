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06:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Аким Павлодара опроверг слухи, что он живет в здании детского сада

Аким Павлодара Нуржан Ашимбетов сообщил, что в здании бывшего детского сада никогда не жил и не живет, передает pavlodarnews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщил агентству Нуржан Ашимбетов, первоначально он не собирался давать никаких комментариев по поводу слухов о своем проживании в здании детсада, надеясь, что они утихнут сами собой. Однако родители детей, учащихся в школе «Стикс», продолжают поднимать эту тему в СМИ. Поэтому аким города вынужден заявить — в здании по улице Ломова, 50/1 никогда не было детсада.

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До 90-х годов прошлого века там располагался противотуберкулезный санаторий ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области», который впоследствии был перенесен в другое здание, расположенное у Зеленой рощи. Освободившееся помещение было приватизировано в середине 1990-х годов, с тех пор находится в частной собственности и переоборудовано под квартиры.

«4-х комнатная квартира, жилой площадью 115,5 кв метров по указанному адресу была приобретена мной в 2012 году у частного лица за 22 350 000 тенге. Я являюсь уже третьим собственником данной квартиры и соответственно к приватизации этого здания никакого отношения не имею. Деньги на приобретение квартиры были взяты мною по ипотечному займу через АО “Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана”. Ежемесячные выплаты по займу производятся из моей заработной платы», — сообщил Нуржан Ашимбетов.

«За период с 2006 по 2016 годы для прямого целевого использования были восстановлены и введены в эксплуатацию 32 здания детских садов, что позволило обеспечить местами 7 000 детей. При этом возвращены здания, ранее находящиеся только в государственной собственности. Вопрос о восстановлении детских садов в зданиях, находящихся в частной собственности, акиматом города не рассматривался», — отметил глава города.

«Вопрос о размещении ГУ «Школа с профильной направленностью «Стикс» возник из соображений целесообразности использования типового здания детского сада на 320 мест, решение по которому будет принято в рамках действующего законодательства», — уточнил аким.

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