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06:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке выбрали самых красивых и талантливых студентов

ВО Владивостоке состоялся конкурс «Мистер и Мисс ВГУЭС», об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Студенты состязались в интеллектуальных и творческих поединках.

В жюри конкурса вошли певец Александр Пстыга, телеведущая Наталья Ладутько и другие известные люди Владивостока. Во главе совета жюри — ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева.

В финальный этап конкурса вышли десять претендентов, олицетворяющих «лучшие силы» студенчества. У них нет никаких долгов по учебе, замечаний по поведению или иных недочетов.

Хоровое исполнение джазовой песни, танцевальные номера, игра на фортепиано и гитаре — молодые люди показали себя с разных сторон.

После двух часов различных состязаний были объявлены имена победителей. Триумфаторами приуроченного к 50-летию ВГУЭС конкурса стали студенты Владислав Орел (Мистер ВГУЭС-2017) и Юлия Вершинина (Мисс ВГУЭС-2017). Победители получили заслуженные призы, поздравления и награды.

Как признались сами участники, во время подготовки никто не плел интриг, никому не завидовал и не вставлял палки в колеса. Студенты подружились и стали одной большой дружной семьей.

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