Должник из Хабаровска попытался сбежать от правосудия в Башкортостан
Однако мужчине все равно пришлось уплатить долг.
Однако мужчине все равно пришлось уплатить долг.
Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.
Пристав из Хабаровска нашел мужчину, задолжавшего 30 тысяч рублей штрафа в Уфе. Позднее беглец явился в отдел службы судебных приставов и выплатил долг, сообщили ИА AmurMedia в
В отделе судебных приставов по Хабаровскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина И. административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Для установления имущественного положения должника пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения. Также в ходе совершения исполнительных действий, судебный
В рамках разыскного дела судебному приставу стало известно, что неплательщик уехал в г. Уфа республики Башкортостан. Также
На следующий день, на депозитный счет отдела судебных приставов поступила сумма в размере 10 тысяч рублей, после чего незамедлительно объявился и сам должник. Спустя пару дней мужчина оплатил оставшуюся сумму долга и исполнительский сбор.