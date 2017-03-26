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06:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Должник из Хабаровска попытался сбежать от правосудия в Башкортостан

Однако мужчине все равно пришлось уплатить долг.

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Пристав из Хабаровска нашел мужчину, задолжавшего 30 тысяч рублей штрафа в Уфе. Позднее беглец явился в отдел службы судебных приставов и выплатил долг, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

В отделе судебных приставов по Хабаровскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданина И. административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Для установления имущественного положения должника пристав направил запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения. Также в ходе совершения исполнительных действий, судебный пристав-исполнитель установил, что мужчина не проживает по адресу, указанному в исполнительных документах и на основании ст. 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» должник был объявлен в розыск.

В рамках разыскного дела судебному приставу стало известно, что неплательщик уехал в г. Уфа республики Башкортостан. Также пристав-исполнитель выявил наличие расчетного счета должника в одной из кредитных организаций, в адрес которой было направлено постановление об обращении взыскания на денежные средства.

На следующий день, на депозитный счет отдела судебных приставов поступила сумма в размере 10 тысяч рублей, после чего незамедлительно объявился и сам должник. Спустя пару дней мужчина оплатил оставшуюся сумму долга и исполнительский сбор.

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