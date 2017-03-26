Прокуратура требует закрыть детский бассейн на ул. Мате Залки

Прокуратура через суд просит запретить использование плавательного бассейна «Рыбка» на ул. Мате Залки в Советском районе Красноярска.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ООО «Центр детского плавания «Рыбка» на первом этаже жилого дома обустроило бассейн размерами 6 на 3 метра и 3 ванны для обучения плаванию и физкультурно-оздоровительных занятий детей.

Однако по закону размещение бассейнов в помещениях многоквартирных жилых домов запрещено, согласно проектной документации, на первом этаже дома должны были располагаться офисы.

«При расчете несущих конструкций здания не предусмотрена нагрузка от чаши бассейна, что может привести к разрушению плит перекрытий, стен и фундамента», — отметили в пресс-службе, и заключили, что дальнейшая эксплуатация бассейна представляет опасность для жизни и здоровья жителей дома, посетителей и персонала «Рыбки».