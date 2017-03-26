Прокуратура требует закрыть детский бассейн на ул. Мате Залки
По закону размещение бассейнов в помещениях многоквартирных жилых домов запрещено.
По закону размещение бассейнов в помещениях многоквартирных жилых домов запрещено.
Прокуратура через суд просит запретить использование плавательного бассейна «Рыбка» на ул. Мате Залки в Советском районе Красноярска.
Как сообщили в
Однако по закону размещение бассейнов в помещениях многоквартирных жилых домов запрещено, согласно проектной документации, на первом этаже дома должны были располагаться офисы.
«При расчете несущих конструкций здания не предусмотрена нагрузка от чаши бассейна, что может привести к разрушению плит перекрытий, стен и фундамента», — отметили в
Это не первые претензии к работе центра. Ранее