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06:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Свечи и песни под гитару у костра: «Час Земли» отметили на «Земле леопарда» в Приморье

Сотрудники нацпарка провели экологическую акцию в кругу друзей.

Владивосток, 26 марта, PrimaMedia.

«Земля леопарда» поддержала одну из самых масштабных экологических акций — «Час Земли». В нацпарке мероприятие впервые прошло под лозунгом «Отдохни сам — дай отдохнуть природе»: вместе с друзьями заповедной территории сотрудники ООПТ на один вечер отказались от электричества в пользу свечей и песен под гитару у костра, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе нацпарка.

Каждый год экологи призывают людей во всем мире задуматься о будущем планеты и в знак своего неравнодушного отношения вечером последней субботы марта на один час отключить свет и не жизненно важные электроприборы. Цель акции не в экономии электричества, а в бережном отношении к природе. Мероприятие, организованное Всемирным фондом дикой природы (WWF) и поддержанное Минприроды России, уже десятый год подряд привлекает внимание общественности к проблеме рационального использования ресурсов и необходимости ответственного отношения к окружающему миру.

То обстоятельство, что 2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, придает этому событию особую значимость. На «Земле леопарда» эта акция экологической солидарности впервые приобрела творческую составляющую. Помимо того, что был погашен свет и зажжены сотни свечей в форме «60+» (ведь 60 минут — не предел), в визит-центре национального парка в селе Барабаш устроили вечер романсов. Здесь собрались односельчане, которые решили принять участие в символической акции не одни, а в кругу друзей. У дружеского костра собрались представители местной культурной и социальной сферы, присоединился к экологическому празднику «Земли леопарда» и глава администрации Барабашского сельского поселения Валерий Колесников.

«Час Земли» — не просто яркое мероприятие, которое позволяет привлечь внимание общественности к природоохранным вопросам, — отметила старший специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда» Марина Шпаковская. — Это повод встретиться с друзьями, провести вечер в приятной компании. В будущем мы рассчитываем, что праздник получится еще масштабнее. Важно, что в рамках акции мы напоминаем людям: решение многих современных проблем в природоохранной сфере находится в руках каждого из нас. И наша задача — показать это на своем примере.

Лейтмотивом акции стала экологическая ответственность каждого человека. Во время презентации в визит-центре гостям рассказали, как люди меняют все вокруг себя — землю, воздух, воду и леса, о последствиях такого воздействия для самого человечества, а также поделились ценными советами по рациональному использованию ресурсов планеты. Затем участники акции вышли на улицу, собравшись на специально подготовленной площадке. Свет был выключен, и окружающий мир погрузился в темноту, но ненадолго. Сначала зажгли свечи и костер, а затем вечер был освещен еще и улыбками самих гостей, которые рассказывали стихи, исполняли частушки, загадывали загадки и пели песни. Не обошлось и без традиционного элемента всех подобных мероприятий «Земли леопарда» — горячего чая из трав, собранных в лесах национального парка.

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