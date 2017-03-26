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07:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ОГА: Львов очистили от мусора наполовину

По данным перевозчиков, в настоящее время в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается. Работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. По состоянию на 25 марта во Львове очистили от мусора почти половину всех контейнерных площадок ТБО, сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

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В частности, за последние сутки вывезли 580 тонн твердых бытовых отходов, накопленных на территории города.

По данным перевозчиков, на сегодня в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается. Работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за гибели людей на Грибовицкой свалке к уголовной ответственности будут привлечены как руководители КП «Збиранка», так и должностные лица Львовского горсовета. В свою очередь мэру Львова Андрею Садовому могут объявить о подозрении.

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