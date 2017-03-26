ОГА: Львов очистили от мусора наполовину

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. По состоянию на 25 марта во Львове очистили от мусора почти половину всех контейнерных площадок ТБО, сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

В частности, за последние сутки вывезли 580 тонн твердых бытовых отходов, накопленных на территории города.

По данным перевозчиков, на сегодня в городе остаются перегруженными 271 контейнерная площадка и это количество постоянно уменьшается. Работа по вывозу ТБО будет продолжаться до полного очищения Львова от мусора.

В конце мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.