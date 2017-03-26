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05:54 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев ждет теплая рабочая неделя

Синоптики обещают, что столбик термометра поднимется до 13 градусов. А сотрудники МЧС предупреждают: лед на реках и озерах начнет резко таять.

Источник: РИА "Новости"

Последняя неделя марта в Красноярске будет по-весеннему теплой. По данным Гидрометеоцентра, столбик термометра будет подниматься до 13 градусов тепла, иногда будут идти дожди.

При этом в Управлении МЧС по краю предупреждают, что лед на озерах и реках стал резко таять. Поэтому жителей региона просят быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Следует помнить, что свежая прорубь может затянуться за ночь тонким льдом и ее попросту не будет видно. Нельзя пользоваться несанкционированными переправами, а взрослым необходимо принять действенные меры, чтобы дети не вышли на лед в данное время.

Напомним, этой весной на красноярском водохранилище под лед уже ушло несколько машин, есть погибшие.

Комментарии
1
Понятно
А вы знаете, почему с каждым годом экологическая обстановка в Красноярске становится хуже? Это простые законы физики, этому способствуют высотки, строительством которых, так бурно увлечены строители. Здания нагреваются от солнца и отопления и теплый воздух подымается вверх, вдоль этих зданий и чем выше здание, тем выше подъем воздуха и вокруг города образуется своеобразный тепловой купол, который приходится огибать розе ветров и даже из за этого купола, происходит обратная тяга, то есть дым с Алюминиева завода и с КрасТэц, вместо того, чтоб идти от города, завихрением подтягиваются к городу. Такого раньше не было, хотя в городе работало куча заводов. Высотки способствуют нарушению экологии в нашем городе, плюс они являются причиной пробок, отсутствием парковок, перенаселением районов, нельзя строить высотки, ближе 500 метров к другим зданиям , лучше вообще не строить дома выше 10 этажей
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