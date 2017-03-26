Красноярцев ждет теплая рабочая неделя

Последняя неделя марта в Красноярске будет по-весеннему теплой. По данным Гидрометеоцентра, столбик термометра будет подниматься до 13 градусов тепла, иногда будут идти дожди.

При этом в Управлении МЧС по краю предупреждают, что лед на озерах и реках стал резко таять. Поэтому жителей региона просят быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Следует помнить, что свежая прорубь может затянуться за ночь тонким льдом и ее попросту не будет видно. Нельзя пользоваться несанкционированными переправами, а взрослым необходимо принять действенные меры, чтобы дети не вышли на лед в данное время.

Напомним, этой весной на красноярском водохранилище под лед уже ушло несколько машин, есть погибшие.