В каких частях Казахстана ждать осадков в воскресенье
В большинстве регионов страны сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.
В большинстве регионов страны сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.
АСТАНА, 26 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана местами ожидаются осадки, на западе повсеместно осадки, на юге ночью и утром местами сильные, сообщила
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В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской областях — туман, усиление ветра — 15−20 м/с.
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В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усилится ветер — 17−22, порывы до 27 м/с.
В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.
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