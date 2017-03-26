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06:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

В каких частях Казахстана ждать осадков в воскресенье

В большинстве регионов страны сохраняются туман, гололед и усиление ветра, на юге местами гроза.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана местами ожидаются осадки, на западе повсеместно осадки, на юге ночью и утром местами сильные, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

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В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается туман, гололед, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской областях — туман, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской области — туман, гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усилится ветер — 17−22, порывы до 27 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра — 15−20 м/с.

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