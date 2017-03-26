Комплексы «Удовольствие» для поиска прослушивающих устройств установят в Иркутской области

МВД России планирует закупить новые комплексы «Удовольствие», которые предназначены для исследования скимминговых устройств и радиоэлектронных механизмов самодельной взрывчатки. Также они смогут обнаруживать прослушивающие устройства. Эти комплексы будут установлены в Москве, Ростовской, Самарской и Иркутской областях. Соответствующие данные размещены на портале госзакупок. Победителя аукциона выберут в конце апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Всего министерство планирует закупить шесть таких комплектов по 7 млн рублей за штуку. И еще один комплект — за 4,5 млн рублей.

Впервые такие комплексы были закуплены в конце лета 2016 года. К ним можно подключить устройства для перехвата информации с магнитных полос пластиковых карт, сообщает газета «Известия».

Отметим, что скимминг — это установка на банкоматы мошеннического оборудования, считывающего данные банковских карт.