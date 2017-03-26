Маскаев включил Головкина в тройку лучших боксеров мира
Российский боксер Олег Маскаев в интервью сайту Lenta.ru назвал лучших боксеров прошлого и нынешнего времени.
Российский боксер Олег Маскаев в интервью сайту Lenta.ru назвал лучших боксеров прошлого и нынешнего времени.
Российский боксер Олег Маскаев в интервью сайту Lenta.ru назвал лучших боксеров прошлого и нынешнего времени.
— Мухаммед Али, Майк Тайсон и Виктор Петрович Агеев. Из ныне выступающих — Сергей Ковалев, Геннадий Головкин и Василий Ломаченко. Этот украинец очень хорош. Двигается и бьет просто фантастически, — сказал Маскаев.