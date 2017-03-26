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07:07 (мск), источник: Sports.kz

Маскаев включил Головкина в тройку лучших боксеров мира

Российский боксер Олег Маскаев в интервью сайту Lenta.ru назвал лучших боксеров прошлого и нынешнего времени.

Источник: Sports.kz

Российский боксер Олег Маскаев в интервью сайту Lenta.ru назвал лучших боксеров прошлого и нынешнего времени.

— Мухаммед Али, Майк Тайсон и Виктор Петрович Агеев. Из ныне выступающих — Сергей Ковалев, Геннадий Головкин и Василий Ломаченко. Этот украинец очень хорош. Двигается и бьет просто фантастически, — сказал Маскаев.

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